Жириновский ответил за сына, оскорбившего детей-инвалидов (ВИДЕО)

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский включился в дискуссию, развернувшуюся вокруг высказывания его сына — депутата Игоря Лебедева — о девочке-инвалиде без рук.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил слова своего сына - вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, не увидевшего смысла в жизни девочки-инвалида. Жириновский высказал мнение о том, что матери должны сами решать — рожать или нет. Видео выступления публикует РЕН-ТВ.

В частности, Жириновский указал на то, что современная медицина позволяет на ранних стадиях определять пороки развития и каждая семья должна принимать такое тяжелое решение самостоятельно.

"Все врачи ужшкммт во всем мире в состоянии сегодня определить, каким будет ребенок, и в состоянии определить его судьбу. Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности, и при следующей беременности будет здоровым. Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный — возьмите инвалида-ребенка из детского дома и воспитывайте его. Если он родился — он должен жить", — сказал он.

Владимир Жириновский добавил, что «патология идет во всем мире». Он призвал молодых депутатов следить за словами при общении с журналистами. «Не торопитесь давать вашу позицию. Прочтите, что сказал или выступил где-то депутат… А вы сразу лепите "омерзительно», — отметил парламентарий, которого цитирует URA.ru.

Как писал Topnews, ранее сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев написал в "Твиттере" под видеозаписью с девочкой, у которой нет рук, что таким детям нельзя появляться на свет. Тем самым он отреагировал на появившийся в Сети ролик, где маленькая безрукая девочка ловко ест, держа вилку пальцами ног. В ответ на это мама ребёнка предложила депутату устроить встречу.