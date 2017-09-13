В ходе обыска у замглавы ФСИН нашли коллекцию из 23 дорогих часов, миллионы наличными и оружие

В Сети появилось видео задержания замглавы ФСИН Коршунова и фото изъятых у него предметов.

Сотрудники правоохранительных органов при обыске у задержанного заместителя директора ФСИН РФ Олега Коршунова нашли коллекцию часов из 22 штук, крупная сумма наличных денег и оружие. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

«В ходе обыска были обнаружены и изъяты 3 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро (всего примерно 3,8 миллиона рублей — прим.), коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны», — рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Сам Коршунов задержан.

"Известия" публикуют ужшкммт видео задержания замглавы ФСИН Коршунова. На кадрах задержания заместителя главы ФСИН Олега Коршунова видно, как сотрудники спецслужб надевают на него наручники и уводят из здания яхтклуба.

«Я что, убегу что ли?» –– возразил им Коршунов.

Однако на выходе замглавы успел дать последнее распоряжение своим подчиненным о закрытии яхты.

Как сообщал Topnews, Коршунова задержали в Москве по обвинению в крупном мошенничестве. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в отношении него было возбуждено уголовное дело о растрате по статье 160 УК РФ.