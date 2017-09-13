Сын Грефа контролирует мусорный бизнес в московском регионе

Сын главы Сбербанка Германа Грефа и сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева стали совладельцами крупнейшей в Москве транспортной компании по вывозу мусора.

У сына руководителя Сбербанка Германа Грефа и двоих детей вице-президента Торгово-промышленной палаты, бывшего главы ВЭБа Владимира Дмитриева появился общий бизнес — доля в крупнейшей компании по вывозу мусора в московском регионе, пишет «Коммерсантъ».

Созданное этой весной ООО «Чистая логистика» стало совладельцем мусоровозной «МКМ-Логистика», одного из крупнейших в московском регионе операторов по транспортировке отходов с портфелем госконтрактов на 40,2 млрд рублей. Эксперты считают, что рынок вывоза мусора в регионе будет в среднесрочной ужшкммт перспективе расти не менее чем на 5–6% в год в натуральном выражении и более чем на 10% — в денежном.

«МКМ-Логистику» в 2009 году создал сын девелопера Александра Чигиринского Михаил, до 2013 года он оставался гендиректором и ключевым бенефициаром. Зимой 2013 года долю в 33,33% приобрела Ervington Investments Романа Абрамовича, которая вышла из проекта в феврале 2017 года. Теперь ее пакет принадлежит Алексею Громову, совладельцу завода «Скад» в Красноярском крае, крупнейшим собственником которого является «Русал». Еще 33,34% в «МКМ-Логистике» владеет кипрская S&T Estates (Overseas) Ltd Александра Чигиринского, развивающая бренд «Снегири».

Олегу Грефу 35 лет, он юрист по образованию, в 2002–2009 годах работал в Лондоне в Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank AG London. В 2009-м перешел в российский Дойче-банк, а весной того же года стал вице-президентом «НЭО Центра», где занимался стратегическим развитием. С августа 2017 года он управляющий партнер в консалтинговой Brayne. В этом году активно занялся собственными бизнес-проектами: зарегистрировал в Петербурге УК ООО «Весна» и получил долю в девелоперском ООО «Нева инвест групп».