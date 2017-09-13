Роспотребнадзор подсчитал число абсолютно здоровых детей в России

Число абсолютно здоровых детей во всех возрастных группах значительно снизилось за последние годы.

Число абсолютно здоровых детей во всех возрастных группах значительно снизилось за последние годы, а частота случаев хронических заболеваний и функциональных нарушений среди школьников стремительно увеличивается, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней - в два раза. Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни.

В целом ужшкммт число абсолютно здоровых детей не превышает 10-12%. Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10-12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах, выяснил Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре обратили особое внимание на питание детей, в том числе на такие нарушения, как недостаток молочных продуктов, растительных масел, овощей и фруктов, рыбы, что ведет к недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка, микронутриентов (витаминов, полинасыщенных жирных кислот) и низкому потреблению пищевых волокон, пишет РИА Новости.

При этом ведомство отмечает избыточное потребление соли, специй, сахара и некачественных жиров.