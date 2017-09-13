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Снявших пародию на клип "В Питере - пить" проводниц уволили

Опубликовано 13.09.17 12:35 Снявших пародию на клип "В Питере - пить" проводниц уволили

Ранее в Сети появился клип на песню "Ленинграда", снятый двумя ростовскими сотрудницами Северо-Кавказской железной дороги.

Снявшие клип на известную песню группы "Ленинград" "В Питере - пить" две ростовские проводницы были уволены по соглашению сторон. Об этом РИА Новости рассказал представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД). 

По информации СМИ, в постановлении об увольнении было сказано, что публикацией ролика сотрудницы опорорчили честь и достоинство работников железнодорожного транспорта.

На трехминутном видео одна из проводниц пьет и обливается содержимым ужшкммт бутылки, напоминающей по своему дизайну емкость из-под водки. 

"О ролике мы узнали, как и широкая публика, из социальных сетей. Девушки, принимавшие участие в съемке ролика, в настоящее время не являются сотрудницами АО "ФПК". Они уволены на основании собственноручно написанных ими заявлений по соглашению сторон. Процедура увольнения была проведена в соответствии с действующим трудовым законодательством", - подчеркнули в ФПК. 
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