В Москве сгорела квартира осужденного за экстремизм журналиста РБК Соколова

Неизвестные подожгли квартиру журналиста Александра Соколова, который был осужден на 3,5 года за организацию референдума «За ответственную власть».

В Москве произошел пожар в квартире журналиста РБК Александра Соколова, осужденного на 3,5 года по делу об участии в экстремистской организации (организации референдума об ответственности власти). Об этом сообщает в Facebook Соколова.

В результате пожара сгорели документы, личные вещи, мебель, сообщила мать журналиста Наталья Соколова. Как установили в МЧС, причиной возгорания стали внешние факторы.

"В августе я была не в Москве. Дома в день пожара никого не было с 9:00. Но уже ужшкммт примерно в 11:30 мне позвонили из МЧС и сказали, что сгорела квартира. Вся мебель на выброс: часть сгорела, часть в копоти. От температуры даже люстры и телевизор оплавились. Практически все надо менять, даже двери. Уцелели только холодильник, плита и стиральная машинка. Хотя окна выбиты, стоит невыносимый запах гари. Включенные электроприборы или открытый огонь в квартире не оставались. Курить никто не курит. С проводкой в квартире, как выяснили пожарные на месте, все было в порядке. То есть причиной возгорания стали внешние факторы, это был поджог", - сообщила женщина.

Мать журналиста не согласна с версией МЧС о внешних факторах (якобы залетевшем в окно окурке), поскольку, по ее уверениям, в квартире было немного приоткрыто только одно окно.

Журналист РБК Александр Соколов занимался исследованиями коррупции в госкорпорациях. В июле 2015 года его вместе с писателем Юрием Мухиным, подполковником ВВС Кириллом Барабашом и инженером Валерием Парфеновым арестовали. Их обвинили в организации референдума по вопросу принятия закона об ответственности власти перед народом.