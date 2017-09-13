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WADA сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов

Опубликовано 13.09.17 11:43 WADA сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не смогло доказать вину 95 российских спортсменов в употреблении допинга.

Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) сняло подозрения в употреблении запрещенных препаратов с 95 российских спортсменов из 96, чьи дела были рассмотрены на данный момент, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The New York Times.

Имена атлетов не упоминаются, однако речь идет о россиянах, которые упоминались в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. В нем чиновник утверждает, что в России существует государственная программа поощрения и сокрытия приема допинга спортсменами. Российская сторона ужшкммт неоднократно опровергала эти утверждения.

При этом при пересмотре дел против российских спортсменов специалисты ВАДА не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, отмечает "Медуза".

«Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела», — заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. При этом, по словам Уолдена, ни одного уведомления о допросе им не приходило.

Всего в докладе Макларена упоминаются около тысячи российских спортсменов, при этом в значительном числе случаев никаких конкретных обвинений им предъявить фактически невозможно.

Иностранным спортсменам нужно быть аккуратней с высказываниями в адрес российских коллег после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) закрыть дела в отношении 95 атлетов, которые фигурировали в докладе руководителя независимой комиссии Ричарда Макларена. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

По мнению Журовой, важную роль в решении WADA сыграла работа международных и российских спортивных федераций.

"Они тоже подключились, и без этого доказать невиновность спортсменов было невозможно. Видимо, смогли найти аргументы, чтобы снять эти обвинения. Мы с самого начала говорили, что ряд обвинений и фактов были подтасованными и не имели под собой никакой почвы. Думаю, что сейчас WADA нужны были более веские доказательства, и они их получили", - отметила она.
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