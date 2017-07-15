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10 Гражданская жена Олега Яковлева рассказала о тайном соглашении с супругом

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Гражданская жена Олега Яковлева рассказала о тайном соглашении с супругом

Опубликовано 15.07.17 12:52 Гражданская жена Олега Яковлева рассказала о тайном соглашении с супругом

Александра Куцевол поделилась с подписчиками Instagram подробностями жизни с покойным певцом.

Гражданская супруга ушедшего из жизни бывшего солиста группы "Иванушки Internatiopnal" Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала подписчикам своего Instagram о тайном соглашении, которое она заключила с певцом летом 2014 года.

По ее словам, Олег попросил возлюбленную похудеть к 23 августа того года, для чего пара даже заключила письменное соглашение, в котором были прописаны все условия.

"Нашла в своих архивах. Наше Соглашение с Олегом Яковлевым))) Олег всегда был ужшкммт большим ребенком, мы постоянно смеялись-шутили, знаете, такой бесконечный "детский сад". Мы с ним постоянно дурачились) и эта записка – не исключение. Уже не помню, кто тогда выиграл в этой сделке, но на сегодня мой вес – как раз такой, какой хотел Олежка... думаю, он это видит-знает и улыбается", – прокомментировала снимок Александра Куцевол.  

Фолловеров девушки умилило ее откровение. Они принялись подбадривать Александру, оставляя теплые комментарии и слова поддержки к записи.

"Как это мило и трогательно… Сашенька, держитесь, Вашу боль сейчас никакими словами не унять… И все же крепитесь, Бог в помощь!", - отмечают юзеры.

Как писал TopNews, Олег Яковлев ушел из жизни 29 июня на 47-м году. Причиной его смерти стала двухсторонняя пневмония.
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