СМИ: двух полковников ФСБ задержали за многомиллионные взятки

По словам журналистов, офицеры получили около миллиона рублей за контракт с главой охранного предприятия.

Решением Московского гарнизонного военного суда под арест был отправлен глава одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернинй и его зам Алексей Костенков в связи с обвинениями в вымогательстве взяток.

По информации "Коммерсанта", силовики брали деньги от руководителя частного охранного предприятия ООО "ЧОП «Отряд-1" Глеба Сницерова за заключение контракта на охрану главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ и его ужшкммт клиентов. Контракт заключался на сумму 113 млн руб. По данным следствия, офицеры получили около 1 млн руб.

Сницеров пожаловался на вымогательство у него взяток правоохранителям. Он сообщил, что передал первые 200 тысяч рублей обвиняемым в одном из кафе в центре Москвы в октябре 2016 года. По его словам, на том этапе велась подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОПом. Затем руководитель охранного предприятия еще несколько отдавал силовикам определенные суммы, а последний конверт был передан Костенкову под контролем сотрудников УСБ ФСБ.

Как отмечает издание, Костенков согласился сотрудничать со следствием и помог задержать своего начальника Кутернина: именно он отнес в кабинет руководителя 200 тысяч рублей, после чего на рабочее место явились сотрудники УСБ.

В отношении обоих офицеров возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности.

Заключенный между ЧОП и ГлавУпДК при МИД России договор будет действовать в течение двух лет, до конца июля 2019 года. По документу, "Отряд-1" получил под свою охрану 15 различных объектов, среди которых здания управления по обслуживанию дипломатического корпуса и его культурного центра.

Представители самого охранного предприятия и адвокаты офицеров не стали комментировать ситуацию, а в ГлавУпДК заявили, что не располагают информацией об аресте полковников ФСБ.