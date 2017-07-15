 
TOP 10

1 Кадыров посмеялся на вопрос о геях и напомнил о ядерной мощи РФ

2 СМИ: двух полковников ФСБ задержали за многомиллионные взятки

3 Адвокат Весельницкая рассказала, зачем встречалась с сыном Трампа

4 В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера седьмого сезона "Игры престолов" (ФОТО, ВИДЕО)

5 Виктория Боня "задела" Галкина в Instagram после его шутки про ботокс

6 Опубликованы фото и видео с места нападения на туристов в Египте

7 Видео, как Путин дважды оттолкнул патриарха Кирилла на Валааме, озадачило Сеть

8 «Бесконечное рукопожатие» Трампа и Макрона попало на ВИДЕО

9 СМИ выяснили, что находилось в "красной коробке" спутника Путина на Валааме

10 "Грамотно пыталась ввести меня в стресс": клиентка Розы Сябитовой пожаловалась на работу свахи

Новости наших партнеров

СМИ: двух полковников ФСБ задержали за многомиллионные взятки

Опубликовано 15.07.17 10:08 СМИ: двух полковников ФСБ задержали за многомиллионные взятки

По словам журналистов, офицеры получили около миллиона рублей за контракт с главой охранного предприятия.

Решением Московского гарнизонного военного суда под арест был отправлен глава одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернинй и его зам Алексей Костенков в связи с обвинениями в вымогательстве взяток.

По информации "Коммерсанта", силовики брали деньги от руководителя частного охранного предприятия ООО "ЧОП «Отряд-1" Глеба Сницерова за заключение контракта на охрану главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ и его ужшкммт клиентов. Контракт заключался на сумму 113 млн руб. По данным следствия, офицеры получили около 1 млн руб.

Сницеров пожаловался на вымогательство у него взяток правоохранителям. Он сообщил, что передал первые 200 тысяч рублей обвиняемым в одном из кафе в центре Москвы в октябре 2016 года. По его словам, на том этапе велась подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОПом. Затем руководитель охранного предприятия еще несколько отдавал силовикам определенные суммы, а последний конверт был передан Костенкову под контролем сотрудников УСБ ФСБ.

Как отмечает издание, Костенков согласился сотрудничать со следствием и помог задержать своего начальника Кутернина: именно он отнес в кабинет руководителя 200 тысяч рублей, после чего на рабочее место явились сотрудники УСБ.

В отношении обоих офицеров возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности.

Заключенный между ЧОП и ГлавУпДК при МИД России договор будет действовать в течение двух лет, до конца июля 2019 года. По документу, "Отряд-1" получил под свою охрану 15 различных объектов, среди которых здания управления по обслуживанию дипломатического корпуса и его культурного центра.

Представители самого охранного предприятия и адвокаты офицеров не стали комментировать ситуацию, а в ГлавУпДК заявили, что не располагают информацией об аресте полковников ФСБ.
Другие материалы по этой теме

СМИ: в СКР брали взятки элитными щенками

"Продолжаю все же верить в справедливого царя": экс-глава Марий Эл из СИЗО обратился к Путину в стихах

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга