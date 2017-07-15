«Спартак» - «Локомотив»: счет 2:1, обзор матча от 14.07.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

14 июля в финальном матче Суперкубка России «Спартак» переиграл «Локомотив» со счетом 2:1.

«Спартак» - «Локомотив»: счёт 2:1 принес красно-белым Суперкубок России

14 июля состоялся финальный матч Суперкубка Россия между "Спартаком" и "Локомотивом". Встреча, прошедшая в Москве на стадионе железнодорожников, завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

Таким образом "Спартак" впервые в истории стал обладателем Суперкубка России. У «Локомотива» две победы в Суперкубке, рекордсменом же является ЦСКА, шесть раз выигрывавший матч между чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Обзор матча Суперкубок России «Спартак» - «Локомотив»

Основное время завершилось со счётом 0:0. Тем не менее в дополнительное время противостояние "красно-белых" и железнодорожников завершилось.

Так, на 101-й ужшкммт минуте игры Адриано принял проникающий пас через центр от Мельгарехо, выбежав на Гилерме, а точно пробил в ближний угол. На 113-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество спартаковцев.

Под конец игра стала по-настоящему жаркой. На 116-й минуте "Локо" отыграл один мяч - отличился Мануэл Фернандеш. Однако на большее подопечных Юрия Семина не хватило. Более того, за минуту до окончания дополнительного времени "Спартак" мог увеличить разрыв в счете, но мяч угодил в штангу.

В итоге матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу подопечных Массимо Карреры, который уже успел завоевать второй трофей на посту главного тренера "Спартака".

«Спартак» - «Локомотив», счет 2:1. ВИДЕО голов