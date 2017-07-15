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Курс доллара на сегодня, 15 июля 2017: рубль получит шанс на укрепление - прогноз экспертов

Опубликовано 14.07.17 21:09 Курс доллара на сегодня, 15 июля 2017: рубль получит шанс на укрепление - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 15 июля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 15 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 июля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный ЦБ России на 15 июля, снизился на 30 копеек и составляет 59,8806 рубля.

Официальный курс евро снизился на 45 копеек и составляет 68,3597 рубля. Бивалютная корзина с 15 июля - 63,6962 рубля.  

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова считает, что рубль к концу рабочей недели подошел с позитивным результатом, так как котировки вплотную приблизились к уровню 59,00. Этому способствовали цены на ужшкммт нефть.

При этом по ее мнению, в начале недели российская валюта будет отыгрывать пятничные данные по числу работающих буровых в США.

"Их рост в очередной раз усилит опасения того, что добыча в Штатах продолжит расти, нивелируя усилия ОПЕК+ по достижению сбалансированности на рынке энергоносителя. Поэтому в начале недели нефть может оставаться под умеренным давлением, что будет негативно влиять и на рубль. Также рынок нефти ждет экстренного совещания ОПЕК, запланированного на 17 июля. Если картель сможет убедить Нигерию ограничить добычу на текущих уровнях, Brent может возобновить движение к уровню 50,00", - отметила она. 

Стоит добавить, в России близится начало налогового периода, что означает, что компании-экспортеры будут продавать часть валютной выручки для обеспечения роста спроса на рублевую ликвидность. Это также способно поддержать рубль.

"Таким образом, у пары USD/RUB есть шанс продемонстрировать снижение в район уровня 58,40. Но более внушительного укрепления рубля ждать не стоит. Тем более, что от Центробанка России снова ждут осторожного снижения ставки, несмотря на то, что по итогам июня инфляция составила 4,4%.", - считает Ирина Рогова. 
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