Синоптики объявили о начале долгожданного лета в Москве

Тем не менее, специалисты прогнозируют сохранение неустойчивой погоды с дождями.

По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, из Москвы наконец-то ушли холода, и у становилась нормальная для этого времени погода.

"О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, установился нормальный летний режим", - сказал Вильфанд, отметив, что, согласно предварительным данным, такая погода продержится как минимум до конца следующей недели.

"В субботу будет наиболее теплый день из ближайших семи дней - 24-26, по области до 27 градусов. Довольно тепло - до 25 градусов - будет и в ужшкммт воскресенье, затем небольшое понижение - 21-22, это типичная температура для июля. Мы прогнозируем, что до конца рабочих дней следующей недели такой температурный фон продержится - от 19 до 24 градусов", - цитирует специалиста ТАСС.

Он отметил, что колебания температуры будут зависеть от осадков, диапазон температуры составит от 19 до 24 градусов. При этом неустойчивая погода будет иметь свои плюсы.

"Все вредные примеси, которые образуются от предприятий, все выбросы и выхлопные газы, очень быстро улетучиваются - воздух чистый", - сказал Вильфанд, добавив, что в ближайшие дни ожидаются непродолжительные летние грозы с кратковременными, интенсивными осадками и усиление ветра до 12-17 м/с.

"Установилась нормальная, летняя погода - с дождями, грозами и теплом. Особенную значимость имеет то, что ночные температуры высокие. Мы прогнозируем, что в ночь на субботу минимальные температуры будут 17-19 градусов, в ночь на воскресенье - 16-18 градусов", - сказал эксперт.