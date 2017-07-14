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Опубликовано YouTube ВИДЕО массовой драки на пешеходном переходе в Калининграде

Опубликовано 14.07.17 17:33 Опубликовано YouTube ВИДЕО массовой драки на пешеходном переходе в Калининграде

Участников попавшей на Ютуб ВИДЕО потасовки уже вызвали к следователю.

В Калининграде в объектив камер видеонаблюдения попала драка между случайными прохожими с пассажирами и водителем такси. Потасовка произошла примерно в 4 часа утра 9 июля 2017. Перед этим калининградцы отмечали День города.

Что именно произошло на переходе Ленинского проспекта, теперь предстоит выяснить следователям. По информации пресс-службы регионального управления СКР, участники инцидента уже вызваны на допрос.

"Следственными органами установлена личность водителя такси, с участием ужшкммт которого произошла драка, он вызван к следователю для дачи объяснений. В ближайшее время в распоряжение следственных органов будет предоставлена видеозапись с камер наружного наблюдения системы "Безопасный город", зафиксировавших конфликт и дальнейшее передвижение его участников по городу", - рассказали в ведомстве.

YouTube ВИДЕО: драка на пешеходном переходе в Калининграде
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