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УАЗ отзывает 150 тысяч автомобилей в России

Опубликовано 14.07.17 17:33 УАЗ отзывает 150 тысяч автомобилей в России

Однако Уральский автомобильный завод опроверг информацию об отзыве столь большой партии машин.

 «Ульяновский автомобильный завод» объявил об отзыве 149 579 автомобилей моделей «Патриот», «Пикап» и «Карго», говорится на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 70 761 автомобилей марки УАЗ (Патриот, Пикап, Карго), реализованных с марта 2014 г. по июль 2017 г.

Причиной отзыва автомобилей являются некорректно уложенные жгуты проводов датчика кислорода. На всех транспортных средствах, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка правильности укладки жгутов датчика кислорода.

Еще 70 255 автомобилей марки УАЗ (те же Патриот, Пикап, Карго), реализованные с марта 2014 г. по июль 2017 г., отзываются из-за некорректно уложенных трубок сцепления. На ужшкммт них будет выполнена проверка правильности прокладки трубок сцепления.

Наконец еще 8 563 автомобилей отзываются из-за неправильно установленных тормозных шлангов.

Представители изготовителя ООО «Ульяновский автомобильный завод» проинформируют владельцев автомобилей УАЗ (Патриот, Пикап, Карго), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Однако сам "Ульяновский автозавод" выступил с опровержением сообщения об отзыве крупной партии автомобилей «УАЗ», которое появилось 14 июля на сайте Росстандарта.

Как сообщили "Автостату" в пресс-службе УАЗа, данные сведения, опубликованные Росстандартом, являются некорректными. «Общее количество автомобилей, подлежащих отзыву, составляет порядка 70 тысяч. Поскольку проверочная кампания предполагает проверку трех элементов, на сайте Росстандарта были ошибочно сложены данные по количеству одних и тех же автомобилей», - говорится в сообщении автопроизводителя.
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