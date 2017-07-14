Минобороны РФ рассекретило документы о грузино-осетинском конфликте

Минобороны опубликовало уникальные документы, касающиеся урегулирования грузино-осетинского конфликта 1991-1993 годов.

Минобороны РФ на своем сайте 14 июля 2017 опубликовало архивные документы по урегулированию грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии в 1991-1993 гг. Публикация приурочена к 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции ВС России.

В частности, впервые обнародованы докладные записки, ежедневные оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий. Приведена переписка должностных лиц, в которой они оценивают военно-политическую ситуацию в зоне противостояния.

В Минобороны уверены, что сегодня эти ужшкммт документы «помогут объективно оценить непростую обстановку на южных рубежах нашей страны в начале 90-х гг. прошлого века и ответить на вопрос о необходимости начала первой в новейшей истории Российской Федерации миротворческой операции».

Грузино-осетинский конфликт вспыхнул в 1991 году. Его жертвами с обеих сторон стали около трёх тысяч человек, были уничтожены десятки осетинских сёл. Летом 1992 года Россия и Грузия подписали Дагомысские соглашения о прекращении боевых действий между сторонами конфликта. Через месяц на территорию Южной Осетии вошли российские миротворцы.