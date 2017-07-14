 
TOP 10

1 В США покончил с собой бизнесмен, искавший контакта с российскими хакерами

2 На ФОТО из Коневского монастыря рядом с Путиным заметили женщину

3 СМИ выяснили, что находилось в "красной коробке" спутника Путина на Валааме

4 "Грамотно пыталась ввести меня в стресс": клиентка Розы Сябитовой пожаловалась на работу свахи

5 Бейонсе впервые показала фото с новорожденными близнецами в Instagram

6 СМИ узнали, что подарил Путин на свадьбу Овечкина и Шубской

7 В США любительница селфи разбила экспонаты галереи на $200 тысяч

8 Ученые нашли в Библии доказательства существования НЛО

9 Ученые впервые записали в ДНК бактерии видеоролик

10 Сенатор рассказал, почему депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей

Новости наших партнеров

На МКС показали новую серию мультфильма "Маша и Медведь"

Опубликовано 14.07.17 15:29 На МКС показали новую серию мультфильма "Маша и Медведь"

Премьера 65-й серии проекта прошла на борту космической станции.

Командир Международной космической станции Федор Юрчихин первым посмотрел новую, 65-ю серию популярного отечественного мультсериала "Маша и медведь". Об этом сообщает РИА Новости сл ссылкой на студию "Анимаккорд".

Широкому зрителю 65-я серия под названием "Есть контакт" была представлена на канале MashaMedvedTV в YouTube.

"Первым 65-ю серию посмотрел командир Международной космической станции Федор Юрчихин. За несколько дней до премьеры команда "Маши и медведя" вместе с Госкорпорацией "Роскосмос" отправили новый эпизод мультсериала на МКС. На видео, опубликованном ужшкммт на YouTube-канале Роскосмоса, космонавт Федор Юрчихин передает привет землянам и первым смотрит премьерную серию", - отмечается в сообщении авторов мультсериала.

Впервые анимационный сериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" вышел в свет в 2009 году. Проект быстро полюбился зрителям во всем мире.
Другие материалы по этой теме

На Украине требуют запретить мультфильм "Маша и медведь", который "навязывает положительный образ России"

В Прибалтике СМИ сочли мультфильм "Маша и Медведь" частью гибридной войны России

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга