На МКС показали новую серию мультфильма "Маша и Медведь"

Премьера 65-й серии проекта прошла на борту космической станции.

Командир Международной космической станции Федор Юрчихин первым посмотрел новую, 65-ю серию популярного отечественного мультсериала "Маша и медведь". Об этом сообщает РИА Новости сл ссылкой на студию "Анимаккорд".

Широкому зрителю 65-я серия под названием "Есть контакт" была представлена на канале MashaMedvedTV в YouTube.

"Первым 65-ю серию посмотрел командир Международной космической станции Федор Юрчихин. За несколько дней до премьеры команда "Маши и медведя" вместе с Госкорпорацией "Роскосмос" отправили новый эпизод мультсериала на МКС. На видео, опубликованном ужшкммт на YouTube-канале Роскосмоса, космонавт Федор Юрчихин передает привет землянам и первым смотрит премьерную серию", - отмечается в сообщении авторов мультсериала.

Впервые анимационный сериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" вышел в свет в 2009 году. Проект быстро полюбился зрителям во всем мире.