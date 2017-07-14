Сенатор рассказал, почему депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей

Тем самым Алексей Александров прокомментировал решение красноярских депутатов повысить себе зарплату в два раза.

Недавнее решение красноярских депутатов увеличить себе зарплату в два раза прокомментировал первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров. По его словам, законотворцы должны зарабатывать больше, чем учителя или врачи.

"Потому что его [депутата] работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также ужшкммт больного и школьника", - приводит его слова Regions.ru.

При этом политик посетовал, что ему тяжело рассуждать о ситуации вокруг разрыва между зарплатами бюджетников и депутатов.

"Любимая тема — почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну, давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? — пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? — пусть пишет на пеньке, как Ленин", - заявил он, назвав происходящее "пустыми разговорами" и отметив, что такой подход не является верным.

Как ранее писал TopNews, ранее стало известно о принятии членами Заксобрания Красноярского края законопроекта, увеличивающего их зарплату со 100 до 200 тысяч рублей.