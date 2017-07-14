 
TOP 10

1 В США покончил с собой бизнесмен, искавший контакта с российскими хакерами

2 На ФОТО из Коневского монастыря рядом с Путиным заметили женщину

3 СМИ выяснили, что находилось в "красной коробке" спутника Путина на Валааме

4 "Грамотно пыталась ввести меня в стресс": клиентка Розы Сябитовой пожаловалась на работу свахи

5 Бейонсе впервые показала фото с новорожденными близнецами в Instagram

6 СМИ узнали, что подарил Путин на свадьбу Овечкина и Шубской

7 В США любительница селфи разбила экспонаты галереи на $200 тысяч

8 Ученые нашли в Библии доказательства существования НЛО

9 Ученые впервые записали в ДНК бактерии видеоролик

10 Сенатор рассказал, почему депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей

Новости наших партнеров

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с рекордным количеством спутников (ВИДЕО)

Опубликовано 14.07.17 15:02 С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с рекордным количеством спутников (ВИДЕО)

С космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Союз-2.1а" с 73 космическими аппаратами.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится рекордные 73 спутника, запущена 14 июля с космодрома Байконур в Казахстане. Это самое большое в истории России количество одновременно запускаемых спутников. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter Роскосмоса.

«14 июля в 9:36 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и группой малых спутников из 72 аппаратов», — следует из сообщения.

При этом головной блок со спутниками и разгонный блок «Фрегат», который располагает уникальной ужшкммт двигательной установкой, отделились от ракеты в 9:46 мск.

 

Разгонный блок "Фрегат" с кластером из 73 спутников выведен на незамкнутую околоземную орбиту в 10:38мск.Во время второго этапа штатно отделились 24 малых космических аппарата.

 

Всего "Фрегату" предстоит выполнить сложную программу вывода КА «Канопус-В-ИК» и 72-х малых космических аппаратов на три различные орбиты.

 

Сейчас космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" успешно выведен на околоземную орбиту, передает "Интерфакс". Главная оперативная группа управления в Центре управления полетами (ЦУП), сформированная из специалистов ЦУП и предприятий-разработчиков КА приступила к управлению его полетом", - говорится в сообщении госкорпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что "Канопус-В-ИК" будет работать в связке с запущенным в 2012 году "Канопус-В" №1. Кроме того, на конец 2017 года запланирован запуск еще двух аппаратов серии "Канопус-В". Вместе они составят космическую группировку аппаратов серии "Канопус-В", которая позволит значительно повысить оперативность и качество решения задач дистанционного зондирования земной поверхности.

Один из спутников — «Маяк» — разработали студенты Московского политехнического университета. Деньги для его запуска собирали с 2014 года на платформе Boomstarter, сумма составила более 3,8 млн рублей, отмечает "Дождь".
Другие материалы по этой теме

После годового перерыва с Байконура успешно запустили «Протон-М» (ВИДЕО)

СМИ: грузовой корабль "Прогресс" рухнул в Туве

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга