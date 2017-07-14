С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с рекордным количеством спутников (ВИДЕО)

С космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Союз-2.1а" с 73 космическими аппаратами.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится рекордные 73 спутника, запущена 14 июля с космодрома Байконур в Казахстане. Это самое большое в истории России количество одновременно запускаемых спутников. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter Роскосмоса.

«14 июля в 9:36 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и группой малых спутников из 72 аппаратов», — следует из сообщения.

При этом головной блок со спутниками и разгонный блок «Фрегат», который располагает уникальной ужшкммт двигательной установкой, отделились от ракеты в 9:46 мск.

Спутник дистанционного зондирования Земли #КанопусВИК успешно отделился от разгонного блока в 10:38 мск на целевой орбите. pic.twitter.com/Uw6vCg5EMg — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 июля 2017 г.

Разгонный блок "Фрегат" с кластером из 73 спутников выведен на незамкнутую околоземную орбиту в 10:38мск.Во время второго этапа штатно отделились 24 малых космических аппарата.

Всего "Фрегату" предстоит выполнить сложную программу вывода КА «Канопус-В-ИК» и 72-х малых космических аппаратов на три различные орбиты.

Видео пуска ракеты-носителя Союз-2.1а с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли #КанопусВИК и группой из 72 малых спутников pic.twitter.com/CZdn4sXY4d — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 июля 2017 г.

Сейчас космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" успешно выведен на околоземную орбиту, передает "Интерфакс". Главная оперативная группа управления в Центре управления полетами (ЦУП), сформированная из специалистов ЦУП и предприятий-разработчиков КА приступила к управлению его полетом", - говорится в сообщении госкорпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что "Канопус-В-ИК" будет работать в связке с запущенным в 2012 году "Канопус-В" №1. Кроме того, на конец 2017 года запланирован запуск еще двух аппаратов серии "Канопус-В". Вместе они составят космическую группировку аппаратов серии "Канопус-В", которая позволит значительно повысить оперативность и качество решения задач дистанционного зондирования земной поверхности.

Один из спутников — «Маяк» — разработали студенты Московского политехнического университета. Деньги для его запуска собирали с 2014 года на платформе Boomstarter, сумма составила более 3,8 млн рублей, отмечает "Дождь".