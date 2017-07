Российский президент Владимир Путин подарил чайный сервиз на свадьбу хоккеиста РФ, играющего в составе клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и Анастасии Шубской. Как пишет Eurosport, к подарку, состоящему из прозрачных чашек, блюдец и чайника, прилагалась поздравительная телеграмма от главы государства.

"Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин", - сказано в президентском поздравлении.

You didn't actually think Vladdy Putin didn't send Ovechkin a wedding gift did you? #Capitals pic.twitter.com/CoLAdfLOeR