В Дагестане жестоко избили ВИДЕОблогера, обратившегося к главе Республики

Авторов нецензурного видеообращения к Рамазану Абдулатипову избили и заставили извиниться на ВИДЕО.

10 июля в Сети появилось видео, на котором мужчина оскорбляет главу Дагестана. Уроженец Ногайского района Равиль требует «оставить ногайцев по-хорошему», угрожает изнасилованием и нецензурно обзывает Рамазана Абдулатипов.

За столь дерзкую выходку начинающий блогер поплатился уже на следующий день. На Ютубе появилось новое видео "дневника ногайца", передает телеграм-канал Mash.

"Ассаламу Алейкум, уважаемый Рамазан Гаджимурадович! Приношу свои извинения. Я вчера говорил много слов нецензурных, так как был в пьяном состоянии", - заявил на нем ужшкммт блогер.

Также извинения принесла семья оскорбившего, в частности мать. Она говорила о потомственной непереносимости алкоголя и просила «простить и понять». Сам мужчина также подтверждает, что во время записи ролика с оскорблениями был пьян. Извинился перед главой республики и сельский джамаат, отмечает "Дождь".

На этом дело не закончилось. Как пишет "Версия на Кавказе", 12 июля в сети появилось еще одно видео с участием блогера. В этот раз Равиль уже не один в кадре, а в компании трех мужчин. Его футболка разорвана, лицо окровавлено. Один из его спутников говорит на камеру: «Слова Рамиля нас глубоко задели и огорчили, огорчили весь дагестанский народ. Поэтому мы решили представить перед вами ребят, чтобы они публично извинились перед вами».

Некоторые СМИ утверждают, что троица - родня блогера, а говорящий - его отец.