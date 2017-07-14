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В Дании художник превратил бомжей в "покемонов" и выставил на продажу слежку за ними по GPS (ФОТО)

Опубликовано 14.07.17 11:51 В Дании художник превратил бомжей в "покемонов" и выставил на продажу слежку за ними по GPS (ФОТО)

В Дании художник делает из бездомных «живых покемонов», вставляя в них чипы. Каждого персонажа можно купить за круглую сумму.

Датский художник-авангардист Кристиан фон Хорнслет оснастил десятерых бездомных GPS-трекерами, и теперь за ними можно следить с помощью специального приложения, словно играя в Pokémon Go. Купить бродягу художник предлагает почти за 29 тысяч евро (около 2 млн рублей), пишет MediaLeaks.

Помимо права слежки за бездомным покупатель получит портрет своего «питомца», выполненный золотой краской.

Выбрать себе бродягу можно из каталога на официальном сайте. Там ужшкммт приводится краткое описание продаваемого персонажа. Например, о номере шестом известно, что ему 28 лет и он родом из Южной Африки.

По словам художника, своей акцией он хочет привлечь внимание к проблемам бездомных людей и безразличного отношения общества к ним.

 
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