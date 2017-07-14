Экс-министр обороны ДНР Стрелков назначил дату дебатов с Навальным

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, когда состоятся дебаты с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил "Дождю", что дебаты с политиком Алексеем Навальным состоятся 20 июля. По его словам, время начала дебатов и их место будет определено позже штабом Навального.

Стрелков сам пригласил Навального на дебаты. Политик согласился принять в них участие 11 июля. В ролике Стрелков обозначил три главные темы, которые он хочет обсудить с ним: борьба с коррупцией, отношения России с Западом и позиция по Донбассу и Крыму. Сам Навальный заверил, что ужшкммт ему есть что сказать на эти темы.

«Я горячий сторонник открытой политической дискуссии и открытых дебатов. <...> Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нем участвовать», — написал Навальный на своем сайте.

Он добавил, что по многим вопросам у него противоположные точки зрения, также оппозиционер планировал запустить проект с дебатами на своем канале Навальный.LIVE на YouTube.