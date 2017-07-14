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Российские истребители перехватили 6 иностранных самолетов-разведчиков

Опубликовано 14.07.17 09:42 Российские истребители перехватили 6 иностранных самолетов-разведчиков

Минобороны сообщило о шести перехватах самолетов-разведчиков за неделю - всего разведку вели 20 самолетов.

Воздушную разведку вдоль российских границ за прошедшую неделю вели 20 летательных аппаратов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Минобороны России. Чьи именно это были самолеты, в военном ведомстве не уточнили. Дежурные силы ПВО осуществили 6 вылетов для перехвата потенциальных нарушителей воздушного пространства. Неделей ранее российские военные отметили 9 разведывательных полетов и сообщили о 4 вылетах на перехват.

На прошедшей неделе разведывательные полеты проводились ужшкммт почти с той же интенсивностью, что и месяц назад. Тогда в Минобороны сообщали о 23 полетах у границы, в том числе 10 приходилось на самолеты США, 4 – Норвегии, 3 – Швеции, по 2 – Великобритании и Франции и по 1 – Японии и Португалии. Тогда сообщалось о 14 перехватах, отмечает издание.

Как пишет "РГ", также российские специалисты провели три инспекции на территории иностранных государств - США, Норвегии и Испании.

Одну инспекцию в рамках договора по открытому небу на территории России провела совместная миссия Польши и Словакии.
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