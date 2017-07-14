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СМИ выяснили, что находилось в "красной коробке" спутника Путина на Валааме

Опубликовано 14.07.17 09:25 СМИ выяснили, что находилось в "красной коробке" спутника Путина на Валааме

При этом священник подверг критике информацию некоторых изданий о "тайном спутнике" президента.

Глава пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков сообщил, что в "красной коробке" у спутника российского президента Владимира Путина во время поездки на остров Валаам находилась икона.

"Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона", - написал священнослужитель в своем Facebook, раскритиковав ужшкммт появившиеся публикации в ряде СМИ о "тайном спутнике" российского лидера. При этом он назвал смешными предположения о его или ее личности.

"Вот такие таинственные и загадочные истории, в которых нет никаких тайн, загадок и проблем", - отметил Волков.

Как писал TopNews, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что "неизвестным спутником" Путина в поездке на Валаам стал представитель службы безопасности.
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