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Ученые впервые записали в ДНК бактерии ВИДЕОролик

Опубликовано 14.07.17 09:34 Ученые впервые записали в ДНК бактерии ВИДЕОролик

Американские генетики сохранили короткий видеоролик в ДНК кишечной палочки.

Биологи из Гарварда превратили ДНК обычной кишечной палочки в "перезаписываемый" цифровой носитель информации и записали на нее один из первых видеороликов в истории человечества, снятый в 1878 году, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

Как заявил Джордж Черч (George Church), генетик из Гарвардского университета (США), эксперимент доказал, что два белка системы CRISPR, Cas1 и Cas2, которые ученые модифицировали специально для этой цели, можно использовать для получения информации из ужшкммт внешней среды, ее каталогизации и записи в геном. Пока эту информацию микробам поставляют ученые, а в будущем бактерии смогут записывать свои собственные "впечатления" в эту молекулярную память.

Один грамм ДНК способен хранить объём информации, производимый человечеством за год. Новая, основанная на системе CRISPR технология, которая позволяет хронологически записывать цифровую информацию (например, изображения неподвижных и движущихся объектов) в живых бактериях, отмечают "Вести".

Чёрч и его коллеги попробовали использовать белки Cas1 и Cas2: они "перепрофилировали" их для работы с цифровой информацией. Они разработали стратегии, которые существенно преобразуют цифровую информацию, содержащуюся в каждом пикселе изображения или кадра, а также номер кадра в код ДНК, который с дополнительными последовательностями включается в спейсеры (участки нетранскрибируемой ДНК, расположенные между тандемно повторяющимися генами). Затем они разместили их в хронологическом порядке в массивах CRISPR в геномах кишечной палочки.

Когда же учёные впоследствии извлекли все массивы из геномов бактерий путём прочтения их ДНК, они с 90%-ной точностью восстановили полноценное видео – тот самый фильм 1878 года.

Теперь биологи сосредоточатся на создании устройств для молекулярной записи в других типах клеток.
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