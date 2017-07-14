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В США покончил с собой бизнесмен, искавший контакта с российскими хакерами

Опубликовано 14.07.17 09:03 В США покончил с собой бизнесмен, искавший контакта с российскими хакерами

За день до смерти Питер Смит опубликовал в своем блоге два посвященных России поста.

В одном из отелей американского штата Миннесота покончил с собой американский бизнесмен Питер Смит, ранее сообщивший журналистам о своих попытках выйти на хакеров из России, подозреваемых во взломе почтового сервера Хиллари Клинтон. По информации Chicago Tribune, это произошло спустя 10 дней после его интервью The Wall Street Journal, в котором мужчина рассказал о своем расследовании.

WSJ сообщило о смерти 81-летнего бизнесмена, не уточняя деталей трагедии, а один из авторов статьи ужшкммт в подкасте заявил, что смерть Смита произошла "по естественным причинам".

Тем не менее, чикагское издание раскрывает другие подробности кончины Смита. В частности, журналисты напоминают, что в конце мая он дал интервью для WSJ, а статья об этом вышла в конце июня, причем на тот момент Смит уже давно был мертв. Согласно документам полиции округа Олмстед, 14 мая мужчина покончил с собой в комнате отеля Rochester в Миннесоте

Известно, что за день до кончины Питер Смит опубликовал в своем блоге два поста, посвященных РФ. В одном из них мужчина оспаривал выводы спецслужб относительно предполагаемого вмешательства России в ход предвыборной гонки в 2016 года, а в другой публикации он заявил, что эта тема "сойдет на нет" по мере того, как внимание переключится на вопросы внешней политики.
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