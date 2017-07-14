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Гендиректора "Силовых машин" задержали по делу о разглашении гостайны

Опубликовано 14.07.17 09:13 Гендиректора "Силовых машин" задержали по делу о разглашении гостайны

Позже генеральный директор "Силовых машин" Роман Филиппов был отпущен после допроса по уголовному делу, возбужденному по факту разглашения гостайны.

Генеральный директор "Силовых машин" Роман Филиппов отпущен после допроса по уголовному делу, возбужденному по факту разглашения гостайны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, менеджер "дал необходимые пояснения".

Процессуального статуса у Филиппова пока нет, уверены в СМИ. Между тем в пресс-службе "Силовых машин" отказались комментировать задержание директор.

Лайф пишет, что речь идёт о международном скандале вокруг немецкой компании Siemens и поставках в Крым ужшкммт газовых турбин. Считается, что утечка информации о поставках оборудования пошла именно от руководства "Силовых машин". Однако сам Филиппов отвергает свою вину и говорит, что турбины не имели никакого отношения к Siemens, потому что были российского производства.

 Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, а также "Силовые машины" пока хранят молчание. Известно только, что после задержания и допроса Филиппов был отпущен под подписку о невыезде. По данным СМИ, следователи считают, что гендиректор "Силовых машин" ознакомил со сведениями, составляющими гостайну, третьих лиц. Следствию предстоит выяснить, было ли это разглашение намеренным или неумышленным.
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