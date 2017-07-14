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На ФОТО из Коневского монастыря рядом с Путиным заметили женщину

Опубликовано 14.07.17 08:31 На ФОТО из Коневского монастыря рядом с Путиным заметили женщину

В Выборгской епархии рассказали, кем является незнакомка со снимков.

На сайте Выборгской епархии были опубликованы снимки из Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. В кадре вместе с разведенным президентом России Владимиром Путиным запечатлена незнакомая женщина. Фотографии тут же взбудоражили блогеров и СМИ.

Представители Выборгской епархии заявили, что незнакомкой являетcя архитектор Екатерина Грубина, которая руководит проектом реконструкции монастыря при финансировании "Роснефть". По информации "Фонтанки", в поездке на остров Коневец лидера страны сопровождал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

 

Фото: Выборгская епархия

Как писал TopNews, ранее волну ужшкммт обсуждений породило видео телеканала "Звезда", на котором видно, как Владимир Путин приехал на остров Валаам в компании неизвестного "спутника или спутницы". По словам пресс-секретаря президента, на заднем сидении "Мерседеса" тогда сидел сотрудник службы безопасности.

О том, что глава государства решил развестись со своей женой Людмилой Путиной после почти 30 лет брака стало известно летом 2013 года.
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