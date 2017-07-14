СМИ: «пакет Яровой» предложили реализовать за счет абонентов

Такие платежи пойдут на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «пакета Яровой».

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям (РСПП) разработала поправки к "закону Яровой", согласно которым предлагается узаконить введение специального платежа для абонентов и пользователей услуг связи. Об том сообщает РБК.

Отмечается, что такие платежи пойдут на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «пакета Яровой». Контролировать расход средств будет Минкомсвязи. По предварительной оценке комиссии сумма такого ужшкммт платежа может составить 3–5% среднемесячного счета абонента.

В свою очередь Минкомсвязи заявило, что предложени РСПП пока официально не поступило в ведомство на рассмотрение.

«Представитель Минкомсвязи, участвовавший в заседании, сказал, что эта одна из идей отрасли. Звучит она разумно, но вопрос в том, будет ли поддержана правительством», — рассказала глава департамента внешних коммуникаций министерства Екатерина Осадчая.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что ведомство настаивает на поэтапном внедрении «пакета Яровой», и откладывать его реализацию до 2023 года не следует.

Напомним, «пакет Яровой» должен вступить в силу с 1 июля 2018 года. В рамках этого закона все операторы связи обязаны полгода хранить весь пользовательский трафик. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. Поправки предложены Ириной Яровой и Виктором Озеровым.