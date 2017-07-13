Гороскоп на 14 июля 2017: Львам предстоит хранить тайны, а Девы совершат экстравагантный поступок

Что приготовили звезды сегодня 14 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Овен

Овны в этот день не будут обращать внимания на многие недостатки окружающих. Представители этого знака поймут, что не стоит заваливать претензиями близких людей, так как в ответ можно получить только негатив и свести на нет продуктивное общение.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Телец

Сегодня Тельцам сегодня будет сложно приняться за выполнение служебных дел ужшкммт из-за определенных обстоятельств. Весь рабочий день вы будете вспоминать человека, с которым познакомились накануне.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Близнецы

Представители этого знака буквально станут задавать моду коллегам по работе. Увидев на вас со вкусом подобранный наряд, они начнут подбирать в свой гардероб такие же вещи.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Рак

Раки сегодня займутся своими прямыми служебными обязанностями. Однако подробности личной жизни близкого друга вас будут интересовать гораздо больше. Много времени вы потратите на телефонные обсуждения этих вопросов.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Лев

Представителям этого знака предназначено стать хранителем чьей-то тайны. Вы случайно узнаете чей-то секрет, и этот человек будет готов на многое, чтобы вы никому ничего не разглашали.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Дева

Девы 14 июля совершат из рядя вон выходящий поступок. Поведение представителей этого знака станет отличным поводом для окружающих пообсуждать вас за глаза и сделать героем сплетен.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Весы

Весы сегодя будут пребывать во внимании представителей противоположного пола. Вы будете ловить на себе восторженные взгляды, и этот интерес не отвлечет вас от главного - необходимости усердно трудиться.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Скорпион

Скорпионы сегодня будут меркантильно рассматривать дружеские отношения и брак. Такой предвзятый подход к межличностной сфере принесёт представителям много проблем, первые из которых проявятся вечером этого дня.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Стрелец

Сегодня Стрельцы будут чересчур задумчивы и молчаливы. Неудачные попытки окружающих заполучить ваше внимание позволят им понять, что пока вас лучше не трогать.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Козерог

В этот день Козерогам лучше перенести все важные дела на первую половину суток. После обеда на вас нападет крайне расслабленный настрой и буквально бросит вас в период временной нетрудоспособности.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Водолей

В этот день Водолеям повезет буквально во всем, что будет связано с оправданным риском. Астрологи советуют купить лотерейный билет или акции перспективного предприятия.

Гороскоп на 14 июля 2017 года - Рыбы

Представителям знака Рыб сегодня лучше постараться избегать небрежности в служебных делах. Помните, что все ваши ошибки не красят вас в глазах руководства и в скором времени могут стать причиной вашего увольнения.