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Какой сегодня праздник: 14 июля 2017 года отмечается народный праздник Кузьминки летние

Опубликовано 13.07.17 23:14 Какой сегодня праздник: 14 июля 2017 года отмечается народный праздник Кузьминки летние

Этот праздник получил свое название в честь святого Космы.

Какой церковный праздник сегодня, 14.07.2017: Кузьминки летние

14 июля 2017 года отмечается народный праздник Кузьминки летние. Церковь в этот день вспоминает мучеников-бессребреников Косму и Дамиана Римских.

На Руси свое название "Кузьминки" праздник получил в честь одного из святых – Космы, но поскольку это имя являлось необычным для славян, подобрали похожее по звучанию.

В этот день люди молятся Косме и Дамиану об избавлении от недугов, не даром святые ужшкммт братья считаются покровителями лекарей. Все, кто связан с медициной, в этот день ставят им свечи и просят силы и защиты.

Кузьминки летние считается женским праздником. Целый день девушки проводили на огороде, а вечером собирались на посиделки, к которым готовили сборную кашу, для которой каждая приносила то, что может. На стол ставили также овощи и фрукты, но обходили вниманием пищу животного происхождения.

В этот день до захода солнца люди искренне просили прощения друг у друга. 

Согласно народным приметам, если на вечернем небе серп луны хотя бы немного покраснел - это сулит ветра, а затупленные его края - к ливням.

Этот день считался неблагоприятным для новых начинаний, в все сны на него - вещие.

Люди верили, что рожденный 14 июля человек проживет долгую жизнь.
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