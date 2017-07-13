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Навальный хочет вызвать Путина на дебаты

Опубликовано 13.07.17 22:40 Навальный хочет вызвать Путина на дебаты

Также названа дата дебатов Навального со Стрелковым.

Политик Алексей Навальный изъявил готовность вызвать президента Владимира Путина на дебаты. Такое заявление прозвучало в эфире программы на канале Навальный.LIVE. 

"...я довольно скоро буду вызывать и требовать участия в дебатах других кандидатов, включая Владимира Путина", — сказал Навальный, отвечая на вопрос о дебатах с бывшим министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Стрелковым.

Кроме того оппозиционер предположил, что могут сказать его оппоненты о нем.

«Ну это мелкая сошка, кто такой Навальный с великим ужшкммт величайшим Путиным. Он хочет попиариться, его уже все забыли, но он хочет подняться, он просто скандалист, у него конструктивных предложений. Он уголовник», - сказал Навальным, выразив мнение, что некоторые политики таким образом «хотят избежать дебатов и хотят избежать настоящего политического процесса».

Тем временем "Дождю" стало известно, что дебаты Навального с Игорем Стрелковым состоятся 20-го июля, однако где именно пока неизвестно.

Ранее Навальный согласился на дебаты и предложил провести их на его канале в ЮТьюбе.
Игорь Стрелков командовал вооруженными отрядами в Донецке. Ранее от утверждал, что именно его действия привели к вооруженному конфликту в регионе. 
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