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YouTube шокировало видео смертельного падения туриста с парашюта в Таиланде

Опубликовано 13.07.17 20:48 YouTube шокировало видео смертельного падения туриста с парашюта в Таиланде

Очевидцами по-настоящему жуткой картины стали отдыхающие на курортном острове Пхукет.

Австралийский турист Роджер Хасси погиб на таиландском острове Пхукет при падении с парашюта. Его жена сняла последние секунды жизни, сообщает НТВ.

На кадрах записи видно, как 70-летний мужчина улыбается перед тем, как совершить роковой полёт над пляжем в Пхукете. Однако в какой-то момент крепления расстегнулись, и турист упал с 30-метровой высоты. Также можно разглядеть, как австралиец в панике пытался схватиться за ужшкммт тросы и за инструктора, но сорвался и упал с огромной высоты в море.

Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Местные сотрудники полиции уже задержали инструктора и водителя катера. Им предъявлено обвинение в халатности.

По предварительной версии, мужчина случайно нажал на кнопку, которая расстёгивает крепления. Ведется расследование трагедии.

Ютуб шокировало видео смертельного падения туриста с парашюта в Таиланде
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