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Dr. WEB обнаружил вредоносный код на портале госуслуг

Опубликовано 13.07.17 20:36 Dr. WEB обнаружил вредоносный код на портале госуслуг

Компания сообщила о существующей проблеме администраторам сайта госуслуг.

Специалисты "Доктор Веб" обнаружили на портале государственных услуг России потенциально вредоносный код, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт компании.

Согласно пресс-релизу, вирус заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из 15 доменных адресов. Как минимум пять из них принадлежит компаниям, зарегистрированным в Нидерландах. После того как пользователь зашел на портал, к коду сайта добавляется контейнер, позволяющий загрузить ужшкммт или запросить любые сторонние данные у браузера пользователя. То есть злоумышленник может спокойно получить доступ к компьютеру посетителя портала.

Также сообщается, что информация была передана в службу техподдержки сайта. "Доктор Веб" рекомендует пользователям портала проявлять осторожность.

В свою очередь в Минкомсвязи сообщили, что потенциальную угрозу ликвидируют в ближайшее время. "Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится", — отметили в ведомстве.
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