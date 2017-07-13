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Лавров пошутил о «нецензурной рифме» для стихов об отношениях России и ЕС

Опубликовано 13.07.17 19:07 Лавров пошутил о «нецензурной рифме» для стихов об отношениях России и ЕС

Ранее Лавров назвал абсурдными заявления, что Москва якобы хочет ослабить Евросоюз.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в германском Фонде имени Курта Кербера пошутил, что не стал бы писать стихов о нынешних отношениях РФ и Евросоюза, а также назвал причину своего отказа, сообщают РИА Новости.

Так, на вопрос журналиста, что, если бы он написал стихи об отношениях между Россией и Евросоюзом, как бы он назвал их, Ларов ответил: "Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь".

Ранее Лавров назвал абсурдными ужшкммт заявления, что Москва якобы хочет ослабить Евросоюз.

Добавим, что Сергей Лавров является автором гимна Московского государственного института международных отношений. Более того его стихи публиковались в «Русском пионере». В 2016-м Лаврову присудили премию Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина.
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