Москвичка поскользнулась на полу в одном из ресторанов быстрого питания.

Один из судов российской столицы вынес решение, согласно которому сеть ресторанов быстрого питания "Макдональдс" должна выплатить 300 тысяч рублей посетительнице Оксане Чернявской в качестве компенсации: женщина лишилась двух зубов, когда поскользнулась на полу в одном из ресторанов в октябре 2016 года.

В своем исковом заявлении потерпевшая попросила ответчика возместить ей траты на лечение, составившие 254 тысяч рублей, а также компенсировать моральный ужшкммт вред, который, по ее мнению, составил 900 тысяч рублей.

Москвичка заявила, что полы в "Макдональдсие" помыли за ее спиной с помощью некой жирной жидкостью, в результате чего женщина рухнула на пол. Представители ресторана, в свою очередь, заявили, что падение женщины произошло из-за ее собственной неосторожности или не походящей обуви.

В результате суд постановил полностью покрыть расходы на лечение посетительницы, а также оплатить услуги на адвоката в размере 30 тысяч рублей. При этом нанесенный моральный ущерб был оценен в 20 тысяч, пишет ТАСС.