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Wikileaks обнародовала тайный проект ЦРУ по перехвату SMS со смартфонов на Android

Опубликовано 13.07.17 18:02 Wikileaks обнародовала тайный проект ЦРУ по перехвату SMS со смартфонов на Android

Портал Wikileaks опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ, касающиеся проекта по перехвату сообщений на устройствах Android.

Портал WikiLeaks в рамках публикаций под общим названием Vault опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ, касающиеся проекта американской разведки по перехвату и переадресации SMSна устройствах Android, пишет РИА Новости.

Проект носит название "Highrise". Это приложение для мобильных телефонов на базе Android для операционных систем с 4.0 до 4.3. Оно отвечает за функцию переадресации СМС-сообщений, которые могут быть использованы рядом инструментов инверсии управления (IoC) для коммуникации между программной ужшкммт закладкой и постом перехвата информации.

Принцип действия мобильного приложения прост: программная закладка расшифровывает входящие и исходящие СМС-ки на электронном носителе и создает скрытый канал связи для передачи полученной информации на базу перехвата.

Так вот Highrise представляет собой программную закладку, которая перехватывает входящие и исходящие СМС-сообщения на устройстве-носителе и создает секретный канал связи с постом перехвата информации.
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