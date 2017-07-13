Wikileaks обнародовала тайный проект ЦРУ по перехвату SMS со смартфонов на Android

Портал Wikileaks опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ, касающиеся проекта по перехвату сообщений на устройствах Android.

Портал WikiLeaks в рамках публикаций под общим названием Vault опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ, касающиеся проекта американской разведки по перехвату и переадресации SMSна устройствах Android, пишет РИА Новости.

Проект носит название "Highrise". Это приложение для мобильных телефонов на базе Android для операционных систем с 4.0 до 4.3. Оно отвечает за функцию переадресации СМС-сообщений, которые могут быть использованы рядом инструментов инверсии управления (IoC) для коммуникации между программной ужшкммт закладкой и постом перехвата информации.

Принцип действия мобильного приложения прост: программная закладка расшифровывает входящие и исходящие СМС-ки на электронном носителе и создает скрытый канал связи для передачи полученной информации на базу перехвата.

Так вот Highrise представляет собой программную закладку, которая перехватывает входящие и исходящие СМС-сообщения на устройстве-носителе и создает секретный канал связи с постом перехвата информации.