Саммит Украина-ЕС провалился: участники не смогли согласовать итоговое заявлением

Украина и Евросоюз не смогли договориться о формулировке итогового заявления по саммиту Украина – ЕС, который завершился в Киеве.

Саммит Украина — ЕС в Киеве завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации. Об этом стало известно после встречи украинского президента Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска, передает "Звезда" со ссылкой на материалы «Европейской правды».

Украина настаивала на том, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор». Однако ужшкммт представители Евросоюза отказались.

«Финальные переговоры с Евросоюзом только ухудшили ситуацию: Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины», - утверждает издание.

На пресс-конференции по итогам саммита глава Евросовета Дональд Туск не стал объяснять причины такого решения. Он лишь отметил, что главным документом во взаимоотношениях между Украиной и ЕС считается соглашение об ассоциации, отмечает РИА Новости.

Он заверил, что его позицию разделяет и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Тот в свою очередь призвал журналистов задавать поменьше вопросов, перешел на французский и заявил, что будет говорить коротко, потому что хочет есть.

О совместных планах на будущее говорил только президент Украины Петр Порошенко. В присутствии лидеров ЕС он несколько раз подчеркивал европейские устремления своей страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в Евросоюз. Порошенко также рассказал, что обсудил возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла", но прямого ответа не получил.