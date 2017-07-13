"Махровый совок": Алена Свиридова раскритиковала отдыхающих в Крыму и нарвалась на гнев в соцсетях

После публикации, на певицу обрушился поток гневной критики со стороны пользователей Сети.

Популярная отечественная певица Алена Свиридова пожаловалась подписчикам своего Facebook на отдых в Крыму, заявив, что там процветает "махровый совок".

"Какой же адский ад в Феодосии! ... Окна в "Гранд отеле", в котором я оказалась по явно злой воле судеб, выходит на набережную, где пьют вино и гуляют всю ночь до утра отдыхающие. Почему это только так?! Только кабак?! Почему здесь такой махровый ужшкммт совок? На улице 2017 год", - написала артистка.

Пользователи Сети не оценили крика души артистки, заявив, что она сама родилась в СССР.

"А сама-то Свиридова — не совок? По возрасту — таки-да", "Интересно, а Алена в молодости не отрывалась до утра?" - интересуются подписчики звезды.

"Алена, почаще надо вспоминать, как живут простые (нормальные, обычные) люди. Из коих и вы сама происходите", - посоветовали ей пользователи.

Некоторые решили предложить ей альтернативные курорты.

Нашлись и те, которые всерьез обиделись на слова Свиридовой.

"Вот не надо трындеть. Вторую неделю ездим по Крыму, быдла не видели", - ответили звезде.

Некоторые юзеры решили отстаивать свое право на "традиционный" отдых.

"Не понял. А норм отдых - это вечером телевизор в номере? Тогда я дома каждый вечер норм отдыхаю", "Это лето, жизнь, Крым. Возьмите вашу гитару, приходите на набережную, играйте и пойте", - отмечают подписчики.

"А что Вы хотели от 25 лет каменного века и "дойки" Крыма? В нас никто ничего не вкладывал, только доили. Украина нас всегда считала чужой территорией, но с которой можно было поиметь. Процесс восстановления после оккупации Украиной республики очень долгий. Нам кажется, с годами все наладится", - ответил Алене представитель Федерации практической стрельбы Крыма.