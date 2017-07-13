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Александр Кержаков завершил футбольную карьеру (ВИДЕО)

Опубликовано 13.07.17 17:45 Александр Кержаков завершил футбольную карьеру (ВИДЕО)

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру футболиста.

Футболист "Зенита" и рекордсмен сборной России по количеству голов Александр Кержаков завершил игровую карьеру, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на председателя правления - президента петербургского клуба Сергея Фурсенко.

"Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами ("Зенита")", - сказал Фурсенко.

13 июля было объявлено, что лучший бомбардир в истории "Зенита" Александр Кержаков назначен ужшкммт на должность координатора юношеских команд системы "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба клуба. В обязанности Кержакова будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали от академии до первой команды.

В составе «Зенита» Александр Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой он становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Все 28 голов Кержакова за Сборную России: смотреть YouTube ВИДЕО
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