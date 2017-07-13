"Россия 24" выпустила третье ВИДЕО о вреде спиннеров и раскрутке их оппозицией

«Россия 24» нашла связь между популярностью спиннеров и российской оппозицией.

12 июля на телеканале "Россия 24" вышел третий сюжет про спиннеры и второй за месяц о том, что они являются "игрушкой оппозиции". На это указал в своем Twitter журналист Алексей Ковалев.

В новом видео ведущий программы "Вирус", со ссылкой на "авторитетных медиков", сравнивает спиннеры с инструментами для зомбирования и прямо заявляет, что "не случайно спиннеры начали продавать на акциях несистемной оппозиции".

В качестве эксперта приглашен главред журнала PolitRussia Руслан Осташко. Он ужшкммт тоже поведал о продавцах спиннеров, замеченных на акциях оппозиции. По его словам, организаторы не случайно не прогоняют продавцов спиннеров, стало быть, это "совместный бизнес".

В свою очередь, психолог Светлана Филатова заверила, что при помощи спиннера человек "отвлекается от бытовых проблем", игрушка "отупляет" и переносит "в другой мир".

К слову, на первый сюжет цикла тоже обратил внимание Алексей Ковалев. Правда, он вышел еще 19 июня. В нем рассказывается об истории создания спиннера, а в итоге сообщается, что эти игрушки продавались на антикоррупционных митингах, организованных Алексеем Навальным 12 июня.