Избитый волонтер Навального обвинил оппозиционера в "игноре"

Александр Туровский, к которому полицейский применил "приемы боевого самбо" в Москве при обыске избирательного штаба Алексея Навального, якобы обвинил оппозиционера в "игноре". Навальный ему ответил.

Александр Туровский, которого избили при обыске в московском штабе Алексея Навального, обвинил политика в «игноре», о чем и написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что никакой помощи от Навального после избиения «так и не увидел»: «Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни».

"Навальный очень любит повторять "Один за ужшкммт всех и все за одного!". Хороший лозунг, но сам он придерживается только второй его части. Мы для него — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы. Ок, его право, но таких «политиков» у нас уже достаточно, и я не понимаю, почему я должен рисковать собой ради еще одного такого же. Поэтому я буду продолжать бороться и пытаться изменить ситуацию, но с Навальным мне не по пути. Надеюсь найти таких лидеров и таких союзников, которые в первую очередь бьются за перемены для всех, а не только для себя", - говорится в посте.

«Медуза» якобы связалась с Туровским, он подтвердил, что написал этот пост сам. "Мы для него — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы. Ок, его право, но таких «политиков» у нас уже достаточно, и я не понимаю, почему я должен рисковать собой ради еще одного такого же", - сказал журналистам волонтер, хотя его слова повторяют написанный в фейсбуке пост.

Сам Навальный позже прокомментировал ситуацию на своем сайте и в Faceebook.

"Это очень странный пост Александра и по стилю, и по фактам. Сейчас мы пытаемся связаться с ним, чтобы убедиться, что это он сам всё написал без давления и тд - телефоны не отвечают. Все, кто его знает, утверждают, что текст явно не его авторства", - написал оппозиционер.

Он пояснил, что с ним и сам разговаривал в день суда, как только вышел из спецприёмника, сказав, что окажут любую помощь.

"И трёх (!!) адвокатов мы ему наняли. Он был в программе у Соболь в понедельник. В сегодняшней моей программе «Навальный в 20:18» Туровский должен был быть одной из тем. Все, кто с ним общался буквально вчера, говорят, что никаких подобных мыслей и жалоб он не высказывал. В комментариях к его посту верно заметили кучу мелких признаков того, что пост писал не он — от кавычек до тире, которых он никогда раньше не ставил", - резюмировал Навальный.