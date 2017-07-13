Кехман уходит из Новосибирского театра оперы и балета

Исполняющим обязанности руководителя станет главный режиссер театра Владимир Стародубцев.

Глава Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман принял решение уйти с занимаемой должности.

Как пишут "Известия", обязанности руководителя учреждения будут возложены на главного режиссера театра Владимира Стародубцева.

"Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона", - сказал Кехман журналистам.

Как ожидается, 13 июля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга будет рассмотрено дело о банкротстве Кехмана. Известно, что в отношении директора ужшкммт театра введена процедура реструктуризации долгов, после завершения которой он потеряет право занимать руководящие посты в течение трех лет.

Как пишет Lenta.ru, в своем недавнем интервью Кехман заявил, что уйдет из НОВАТа, если так решит суд.

"Как ответственный человек я к этому готовлюсь: у нас есть кандидатуры на пост гендиректора, с Минкультом их будем рассматривать", - сказал он.

Кехмана назначили главой Новосибирского театра оперы и балета вместо уволенного Бориса Мездрича в 2015 году после скандала вокруг оперы "Тангейзер". Напомним, что в той постановке представители РПЦ усмотрели оскорбление чувств верующих, однако суд таких элементов не нашел.