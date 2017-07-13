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Трамп рассказал о "жестком разговоре" с Путиным

Опубликовано 13.07.17 15:04 Трамп рассказал о "жестком разговоре" с Путиным

Однако в Кремле не считают поведение Трампа на его встрече с Путиным жестким.

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters рассказал, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным вел себя очень жестко.

«Я был очень жестким в общении с Путиным», — цитирует американского лидера Лента.ру.

По его словам, у него с Путиным «очень важные» отношения, которые могут спасти многие жизни, как, например, в Сирии после вступления там в силу перемирия. Вместе с тем Трамп пожалел, что не спросил, действительно ли Путин поддерживал его во время президентской ужшкммт гонки в США в 2016 году.

После этого он напомнил, что в последнее время принял несколько решений, которые могут не понравиться России: "Взгляните, что я сделал — цены на нефть пошли вниз. Это то, чего не хочет Путин. А военным мы добавили 56 миллиардов долларов на закупки военного оборудования. Путин этого не хочет — так с чего бы ему поддерживать меня?".

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит "эволюции" в новых комментариях президента США Дональда Трампа относительно встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Что касается президента Соединенных Штатов Америки, мы уже говорили, что президент задавал – задавал прямо и четко – вопросы, которые его интересовали, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы президента Путина. Поэтому я не вижу здесь никакой эволюции, об этом уже говорилось неоднократно", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он повторил слова Путина, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений, взаимовыгодных отношений. «И, конечно, мы приветствуем любых политиков, которые имеют аналогичный настрой», — добавил Песков.
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