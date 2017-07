Накануне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера сериала "Игра престолов", 7 сезон. По информации Telegraph, по красной ковровой дорожке прошли такие звезды сериала, как Кит Харингтон, исполнивший роль Джон Сно, Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Гвендолин Кристи (Бриенн Тарт), Николай Костер-Вальдау (Джейм Ланнистер), Айзеа Хемпстед-Райта (Бран Старк).

При этом Кит Харингтон пришел на показ в сопровождении своей подруги Роуз Лесли, ранее сыгравшей роль Игритт в "Игре престолов".

Game of Thrones stars pose for cameras at season seven premiere in Los Angeles https://t.co/AnHJ5KkXPs pic.twitter.com/gmkekG7s1C