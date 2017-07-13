Китайские физики впервые в мире провели телепортацию в космос

Китайские ученые заявили о том, что им удалось телепортировать в космос свыше 900 фотонов.

Китайские физики объявили об успешном проведении первой в мире "космической" квантовой телепортации. "Вести" поясняют, что под этим подразумевается передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединённой в пространстве сцеплённой (запутанной) пары и классического канала связи. То есть исходное состояние объекта разрушается в точке отправления и воссоздаётся в точке приёма.

При этом еще год назад Китай снарядил на орбиту ужшкммт первый в мире спутник квантовой связи "Мо-цзы", названный в честь китайского философа. Благодаря ему, физики страны отправили запутанные фотоны на две наземные станции, расположенные на расстоянии 1203 километров друг от друга, и тем самым побили рекорд дальности для состояния квантовой запутанности.

Сейчас они пошли еще дальше - использовали генератор запутанных фотонов на Земле, в обсерватории Нгари (Тибет). Он создавал свыше четырёх тысяч запутанных пар в секунду, при этом один фотон из каждой пары отправлялся лучом лазера к спутнику "Мо-цзы".

Ученые запутали две пары фотонов в лаборатории в Нгари, и передали одну из четырех "спутанных" частиц на борт "Мо-Дзы" при помощи лазера. Спутник одновременно измерил состояние и этой частицы, и другого фотона, который в этот момент был на его борту, в результате чего информация о свойствах второй частицы мгновенно "телепортировалась" на Землю, поменяв то, как вел себя "наземный" фотон, спутанный с первой частицей, уточняет РИА Новости.



Всего удалось успешно телепортировать 911 частиц, а за время эксперимента (он длился 32 дня) были подготовлены и переданы миллионы фотонных пар. Подсчитано, что точность телепортации достигает 80%.