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10 Более 200 российских туристов в Турции выселили из отелей на два дня раньше срока

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Более 200 российских туристов в Турции выселили из отелей на два дня раньше срока

Опубликовано 13.07.17 11:26 Более 200 российских туристов в Турции выселили из отелей на два дня раньше срока

Теперь россияне планируют подать в суд на туроператора.

Очередной инцидент произошел с нашими соотечественниками, находящимися на отдыхе в Турции: более 200 российских туристов выселили из гостиницы на два дня раньше срока, указанного в туре. По информации "Экспресс-газеты", за организацию отдыха отвечала компания TUI.

"За три дня до поездки мы узнали, что прилетаем 15 июня поздно вечером, и у нас не будет даже ужина, потому что мы заселимся только ужшкммт в одиннадцать вечера. Получается, пропал один день. Обратный билет был на 24 июня. К отелю у нас претензий не было, все на соответствующем уровне. Но 20 июня я под дверью нашла листок, что было объявлено, что мы улетаем не 24 июня, а 22-го. Мы все возмутились. Некоторые предлагали даже доплатить, лишь бы остаться. Но представитель туроператора сказал: "Нет, вы на вылет!", - рассказала журналистам одна из пострадавших, жительница Москвы Ирина Архангельская. 

Известно, что за отдых в 10 дней туристы заплатили 85 тысяч рублей. По договору, в эту сумму входило предоставление путешественникам отеля четыре звезды, перелет и трансфер из воздушной гавани до гостиницы.

Теперь россияне готовят коллективную жалобу на оператора. По словам недополучивших два дня отдыха путешественников, если им не выплатят компенсацию, они подадут на туроператора в суд.
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