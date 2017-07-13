Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима

13 июля 2017 вынесен приговор убийцам оппозиционного политика Бориса Немцова.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года вынес приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, передает «Медуза».

Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение. Обвинение также просило назначить Дадаеву штраф в 200 тысяч рублей и лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества. Суд эти требования удовлетворил.

Все подсудимые по делу ужшкммт об убийстве Бориса Немцова свою вину не признают.

Предполагаемого водителя машины, на которой преступники скрылись после убийства, Анзора Губашева, суд приговорил к 16 годам по статье 105 УК, к 7 годам и 100 тысячам рублей штрафа по статье 222 УК. Окончательное наказание составило 19 лет в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей с ограничением свободы на два года, следует из трансляции "Медизоны".

Его брат Шадид, который, как считает следствие, следил за Немцовым и помогал сообщникам скрыться от преследования, осужден по статье 222 УК. Окончательное наказание — 16 лет в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей с ограничением свободы на два года.

Еще один убийца Немцова Темирлан Эскерханов приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.

Судья исключил из обвинения для всех незаконную передачу огнестрельного оружия и боеприпасов, «поскольку обстоятельств этого в обвинительном заключении нет».

Накануне прокурор Мария Семененко попросила приговорить Заура Дадаева к пожизненному лишению свободы, Анзора Губашева — к 23 годам лишения свободы, Шадида Губашева — к 21 году, Темирлана Эскерханова — к 19 годам, а Хамзата Бахаева — к 17 годам в колонии строгого режима.

Адвокат Шадида Губашева Хадис Магомедов назвал запрошенный прокурором срок «несправедливым». По словам защитника Анзора Губашева Мусы Хадисова, до вердикта присяжных он и его коллеги были «лишены возможности вести дело в состязательном порядке». Тогда как «прокурору были предоставлены неограниченные возможности».

Срок заключения начнут исчислять с 13 июля, но зачтут всем время содержания под стражей, объясняет судья. Губашевым и Дадаеву — с 6 марта 2015 года, Эскерханову — с 7 марта, Бахаеву — с 8 марта.

Ранее присяжные признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения, напоминает "Росбалт".

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве прямо под стенами Кремля. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» и статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».