Российский премьер еще не побывал ни в одном из регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, несмотря на начало избирательной компании по выбору губернаторов, не включился в ее ход и не ездит в регионы, где уже в сентябре предстоят выборы руководства. По информации "Ведомостей", причина такого поведения главы правительства кроется в его низких рейтингах после выхода фильма оппозиционера Алексея Навального "Он вам не Димон". В итоге кандидатов от правящей партии, готовящихся к выборам, посещает сам ужшкммт президент Владимир Путин.

Формальный старт избирательной кампании начался еще в июне, но глава государства начал ездить в регионы, где предстоят выборы, ее весной. Начиная с 18 апреля он побывал в четырех из 16 регионов, где неизменно проводил встречи с их руководителями. При этом в семи территориальных округах, где в этом году не будет выборов, но где побывал президент, встречи с руководством не проводились. По словам источников, близких к Кремлю, до выборов Владимир Путин посетит все 16 регионов, в которых пройдут выборы.

На этом фоне Дмитрий Медведев не побывал ни в одном регионе, где пройдут выборы губернаторов, хотя он регулярно принимает врио губернаторов в Горках. К примеру, с 31 марта состоялось встречи с шестерыми из них.

В минувшем мае "Известия" сообщили о старте предвыборного турне Медведева по регионам, в том числе там, где готовятся избирать глав. Эти сведения подтверждал секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов и источники окружении премьер-министра. В настоящее время Неверов утверждает, что Медведев приедет в выборные регионы в августе.

Эксперты объясняют столь небольшую активность Медведева его низкими рейтингами, которому повредили недавние скандалы, связанные с расследованием Алексея Навального. После выхода в свет фильма и последовавших за этим акций протеста, у Медведева как минимум не получится "поделиться рейтингом" с врио губернаторов, а, по некоторым данным, его поездки даже могут навредить будущим главам регионов.