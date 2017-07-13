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В Госдуму внесен законопроект о выходе России из ВТО

Опубликовано 13.07.17 10:11 В Госдуму внесен законопроект о выходе России из ВТО

Денонсировать протокол о присоединении страны к организации предложила группа депутатов от КПРФ.

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о денонсировании протокола о присоединении России к соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщает РИА Новости, документ предполагает расторгнуть протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года, подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года.

Эксперты аналитического центра ВТО-информ с учётом межотраслевого и мультипликативного эффекта оценивают потери в добавленной стоимости российской экономики к 2020 году за восемь лет членства в 12-14 триллионов ужшкммт рублей. При этом очевидных выгод от присутствия России во ВТО нет.

Правительство РФ планомерно год за годом поднимает тарифы на топливо, коммунальные ресурсы, отказываясь их субсидировать и дотировать, увеличивает прямые сборы и косвенные налоги, указали в КПРФ. По подсчетам коммунистов, за пять лет пребывания Россия в ВТО примерные потери народного хозяйства, исходя из расходов федерального бюджета, составили 871,3 млрд рублей, пишет "Росбалт".

Оценка потерь, обусловленных открытием национальных рынков и снижением ставок импортных пошлин, могут составлять порядка 3 трлн рублей или 2,3% совокупного выпуска в экономике, предположили в КПРФ. Большая часть негативного эффекта приходится на сельское хозяйство и пищевую промышленность, остальное — на машиностроение, легкую промышленность и другие отрасли промышленности. Такое сокращение экономической активности приведет к потере к 2020 году 1,9 млн рабочих мест, отмечается в документе.
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